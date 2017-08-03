سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان يلتقي مسؤولين باكستانيين

متابعات_فجر

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي اليوم في مكتبه بمقر السفارة في إسلام آباد كل من معالي وزير الاتصالات الباكستاني حافظ عبدالكريم بخش، ومعالي وزير الإعلام الباكستاني السابق محمد علي دوراني.

وجرى خلال اللقاءين تبادل الأحاديث الودية والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتقويتها في مختلف المجالات.

وأكد معالي دوراني خلال اللقاء أن الشعب الباكستاني يكن الحب والاحترام لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وتربطه علاقة خاصة ببلاد الحرمين الشريفين.

وأشار إلى الوقفات التي تقفها المملكة مع باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة، مؤكداً أن المملكة جسدت دائماً مفهوم معرفة الأصدقاء عند الشدائد.

من جانبه نوه السفير المالكي إلى برقية التهنئة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ وفقه الله ـ إلى دولة رئيس وزراء باكستان شاهد خاقان عباسي بمناسبة أداء دولته اليمين الدستورية، التي تضمنت إشادة خادم الحرمين الشريفين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات.

وأكد أن قيادة المملكة تولي اهتماماً بالغاً لعلاقتها مع باكستان وأنها لن تدخر جهداً في دعم الشعب الباكستاني والوقوف مع باكستان.