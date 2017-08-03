جمرك حالة عمّار يُحبط محاولة تهريب أكثر من 110 ألف ريال إلى خارج المملكة

واس_فجر

أحبط جمرك حالة عمّار محاولة تهريب مبالغ مالية لم يفصح عنها إلى خارج المملكة وذلك بإخفائها في أحد المركبات التي قَدمت للجمرك بقصد المغادرة من المملكة.

وأوضح مدير عام جمرك حالة عمّار خالد الرميح أنه قدمت للجمرك مركبة بقصد المغادرة من نوع “خصوصي” يقودها أحد المسافرين، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها عُثر على مبلغ مالي مقداره (110.500) ريال سعودي مخبأة في “سقف المركبة” لم يفصح عنها .

وشدد مدير عام جمرك حالة عمّار على أنه تفاديًا للمساءلة القانونية يجب على كل مسافر سواءً كان مغادرًا أو قادمًا إلى المملكة ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن (60.000) ريال الإقرار -الإفصاح- عنها وذلك بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك، مؤكداً أن ذلك يأتي تطبيقًا للمادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال .