فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 150 طنًا من التمور هدية المملكة لأفغانستان

متابعات_فجر

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 150 طنًا من التمور هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية أفغانستان ،بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في أفغانستان مشاري مزعل الحربي و القائم بأعمال جمعية الهلال الأحمر الأفغانية الدكتور ميرويس أكرم.

ووقّع الجانب الأفغاني مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المركز الإعلامي للقصر الرئاسي بالعاصمة كابل.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الدول الشقيقة والصديقة.