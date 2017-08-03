أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد الطريق الدائري الرابع بالعاصمة المقدسة

متابعات_فجر

قام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل اليوم، بتفقد الطريق الدائري الرابع بالعاصمة المقدسة ، الذي تشرف على تنفيذه هيئة تطوير المنطقة وتنفذه أمانة العاصمة المقدسة، ويعد جزاءً مكملاً لمنظومة الطرق الدائرية الأربعة التي نفذت في مدينة مكة ضمن مشروع إعمار مكة بهدف تسهيل الحركة المرورية وتخفيف الضغط المروري على المنطقة المركزية.

وخلال تفقد أمير منطقة مكة المكرمة للطريق ، اطّلع سموه على مجسمات للمشروع، إضافة إلى مناظير لمشاريع أمانة العاصمة المقدسة الخاصة بتزيين مداخل مكة المكرمة من الناحية الغربية والمرتبطة بالدائري الرابع، كما وقف سموه ميدانياً على الأعمال الجاري تنفيذها في المشروع وتحديداً في جزء الطريق المؤدي إلى المدينة المنورة.

ويعمل الدائري الرابع على تسهيل حركة المرور ومعالجة ازدحام الحركة المرورية وحركة المشاة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمنطقة المركزية، ويربط المحاور الرئيسية المؤدية من وإلى مكة المكرمة مع بعضها البعض بطريق دائري يسهم في فك الاختناقات المرورية إضافة لتخفيف العبء عن الطرق القائمة كونه ينسجم مع البيئة العمرانية في المناطق التي يمر بها ، وتكامله مع شبكة الطرق إذ أنه يراعي أساليب النقل المختلفة المتوفرة حالياً ويوفر سرعات وسعات مرورية عالية ما يؤمن سهولة التنقل.

وبلغت تكلفة المشروع 9 مليارات ريال تشمل أعمال التنفيذ ونزع ملكيات الاراضي التي يمر بها وبلغت نسبة الإنجاز في الطريق أكثر من 75% ، حيث تم تنفيذ (80) ألف م3 سفلته وتم تنفيذ (22 مليون م3 ) قطع صخري و ( 68 ألف م.ط ) حواجز خرسانية و (35 ألف م3 ) أعمال خرسانة الجسور وتمت إنارة الطريق ب ( 1283 ) برج إنارة .

ويبلغ طول الدائري الرابع أكثر من (65) كيلومترا ، ويمتد من طريق السيل إلى العوالي ومنها إلى بطحاء قريش والعكيشية وأم الكتاد مروراً بطريق الهدا وطريق جدة السريع وطريق جدة القديم أم الجود والعمرة طريق المدينة.

وجرى إنشاء الطريق بعرض (100) متر تتألف من أربع حارات مرورية في كل اتجاه للطريق الرئيسي وثلاث حارات مرورية في كل اتجاه بطريق الخدمة وجزيرة وسطية بعرض (20) مترا لاستيعاب مسارات النقل العام المستقبلية (كالقطارات ) وجزيرة فاصلة بعرض (8) أمتار لاستيعاب المداخل والمخارج بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمات بشكل آمن وفعال، ويشتمل عند اكتماله على 11 تقاطعا وهي ( تقاطع طريق مكة جدة السريع , تقاطع طريق مكة -جدة القديم , تقاطع الطائف السيل , تقاطع طريق المدينة المنورة , تقاطع الإسكان , تقاطع بطحاء قريش , تقاطع شارع إبراهيم الجفالي , تقاطع السيل مع المعيصم, تقاطع طريق العكيشية , تقاطع طرق الليث , تقاطع جبل ثور ) ، وتم انجاز نسبة كبيرة من تلك التقاطعات.

ويعد الطريق الدائري الرابع من المشاريع الهامة والحيوية التي ستؤدي إلى تخفيف حركة التنقل لأهالي مكة المكرمة وضيوفها من معتمرين وحجاج وتخفيف الكثافة المرورية عن الطريق الدائري الثالث ، وقد روعيت في تصميمه عدة معايير ومن بينها فصل الحركة العابرة عن الحركة المحلية داخل المدينة، بالإضافة إلى توزيع الحركة المرورية على محاور المدينة المختلفة ، وأيضاً زيادة السعة المرورية لنظام شبكة الطرق في المدينة، علاوة على تخفيف الاختناقات المرورية على شبكة الشوارع الداخلية، ورفع مستويات السلامة المرورية، وتخفيف مستوى التلوث البيئي، مع تطوير المناطق الحضرية وشبه الحضرية للمدينة، وأيضاً المساهمة في توسيع المدينة وتخفيف الضغط على المناطق المزدحمة، ومساعدة الأمانة في المحافظة على مخططاتها المستقبلية للمناطق التي يمر بها الطريق.

وجرى تصميم الطرق وفق أحدث المعايير العالمية للطرق السريعة داخل المدن من خلال أحد المكاتب الاستشارية الوطنية، وبالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية حيث اشتملت الدراسة والتصميم على تحقيق عدد من الأهداف التصميمية أهمها أن يكون الطريق متكاملاً مع شبكة الطرق بمكة المكرمة، وأن يكون شاملاً لجميع أنماط ووسائل النقل بما في ذلك القطارات.

يذكر أن هيئة تطوير المنطقة أشرفت على تنفيذ أربعة طرق دائرية بمكة هي الدائري الأول يصل طوله إلى 4 كيلو مترات وعرضه 35 مترا ويحيط بالحرم المكي الشريف، ويمتد من خلف وقف الملك عبدالعزيز حتى نفق المالية القديم، وصولا إلى باب علي ثم ريع أطلق وعمارة الجفالي وجبل هندي ويكمل طريقه حتى جبل الكعبة مخترقا مشروع عبداللطيف جميل ثم طريق أم القرى والطريق الموازي ويخترق أيضا مشروع جبل عمر إلى أن يصل في شارع إبراهيم الخليل ، فيما يبلغ طول الدائري الثاني 6 كم وعرض 72 م، ويمتد مشروع الطريق الدائري الثالث من تقاطع المدينة المنورة شمالا وحتى تقاطع النكاسة جنوبا بطول 30 كلم.