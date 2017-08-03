مغادرة السفينة الإيطالية قاعدة بوستة البحرية في العاصمة الليبية طرابلس

متابعات_فجر

غادت السفينة الإيطالية (كوماندانتي بروزيني) التابعة للقوات البحرية الإيطالية اليوم قاعدة بوستة في طرابلس بعد زيارة عمل استمرت خمسة أيام.

وقال الناطق باسم القوات البحرية الليبية العميد بحار أيوب قاسم ان الخبراء والفنيين الإيطاليين الذين وصلوا على متن السفينة اطلعوا عن كثب على احتياجات القطع البحرية التي تدرج في الصيانة، بالإضافة إلى وضع تقييم شامل عن حجم الأعمال والصيانة المرتقبة.

وأفاد قاسم بأن ذلك جرى عبر الاجتماعات والتنسيق مع المهندسين والفنيين وآمري الشعب والأفرع والقطع البحرية الليبية، في إطار تفعيل اتفاقية 2008 في شقها الخاص بالقوات البحرية وحرس السواحل.

ومن المقرر أن تصل الثلاثاء السفينة الإيطالية «تيرا ميتي» لترسو في قاعدة بوستة البحرية، للشروع في برامج الصيانة المقررة.