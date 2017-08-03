الداخلية: 3 مطلوبين من قائمة الـ 23 يسلمون أنفسهم للجهات الأمنية

صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه وبالإشارة إلى البيان المعلن بتاريخ 1433/2/8ـ المتضمن قائمة بأسماء 23 مطلوبا أمنياً فقد تقدم للجهات الأمنية بالمملكة ثلاثة مطلوبين من تلك القائمة مبدين رغبتهم في تسليم أنفسهم وهم كل من محمد عيسى آل لباد ـ سعودي الجنسية ـ ورمزي محمد جمال ـ سعودي الجنسية – وعلي حسن آل زايد ـ سعودي الجنسية ـ.

حيث سيتم أخذ مبادرتهم بتسليم أنفسهم في الاعتبار ومعاملتهم وفق الأنظمة المرعية بالمملكة. بحسب الأخبارية

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتجدد الدعوة لكافة المطلوبين للجهات الأمنية ممن سبق الاعلان عنهم إلى المبادرة بتسليم أنفسهم لأقرب جهة أمنية وعدم التمادي في الباطل وتحذر في الوقت ذاته كل من يؤويهم أو يتستر عليهم أو يوفر لهم أي نوع من المساندة من مغبة الوقوع تحت طائلة المسؤولية كما تهيب بمن تتوفر لديه أية معلومات عنهم المسارعة بالإبلاغ على الهاتف رقم 990 علماً انه يسري بحق المبلغ المكافآت المالية المعلنة سابقاً.