نجم فريق ليفربول على أعتاب الانتقال إلى برشلونة

متابعات-فجر:

أكدت صحيفة “سبورت “الكتالونية ،رحيل اللاعب البرازيلي العالمي فيليب كوتينيو من نادي ليفربول الانجليزي ، للعب في نادي برشلونة الاسباني ،خلال الانتقالات الصيفية للاعبي الأندية لهذا الموسم .

وأوضحت الصحيفة ،أن اجتماعا سوف يعقد بين إدارة نادي ليفربول ، وممثلي النادي الاسباني العريق برشلونة ، لوضع اللمسات النهائية للاتفاق بين الناديين الكبيرين على بنود التعاقد لانتقال اللاعب البرازيلي فيليب كوتنينيو ، من النادي الذي يلعب ضمن فريقه، إلى نادي برشلونة الاسباني للعب بين صفوفه في الموسم الجديد .

وقد أعطى نادي ليفربول الضوء الأخضر للبرازيلي كوتينيو للانتقال واللعب مع نادي برشلونة الاسباني ، بعدما أعلنت إدارة برشلونة استعدادها لدفع 120 مليون جنية استريني لإتمام صفقة انتقال اللاعب البرازيلي فيليب للعب ضمن صفوف النادي في الموسم القادم .