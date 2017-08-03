ساحة “دي مارس”…أحد أشهر ساحات فرنسا

متابعات-فجر:

تلفظ شان دي مارس هي ساحة عامة خضراء، تقع بالحي السابع بين برج إيفل والمدرسة العسكرية وتعتبر من أشهر الساحات في فرنسا ليس فقط لما تعطيه من جمال بصري ولكن أيضا نظرا لما شهدته من أحداث كثيرة، صممت عام 1751 لتكون مجالا للتدريبات العسكرية وكانت الساحة مسرحا لأحدات تاريخية عديدة أهمها الثورة الفرنسية حيث شهدت الساحة احتفالات التحرير 1790، وكانت أيضا مسرحا لمذبحة راح ضحيتها 50 شخصا قاموا بالتظاهر عام 1791 ضد خلع الملك لويس السادس عشر، وشهدت الساحة أول محاولة للطيران ببالون عام 1783، وشهدت الساحة جميع المعارض العالمية التي أقيمت في باريس في أعوام 1878، 1889، 1900 و1937.