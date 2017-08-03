3604 حالات ولادة في مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن في النصف الأول لهذا العام

متابعات _فجر

بلغت احصائية مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة حفر الباطن للنصف الأول لعام 2017 م للمواليد 3604 حالات ولادة, حيث بلغ عدد المواليد الذكور 1760 مولوداً، وبلغ عدد المواليد الإناث 1844 مولودة، فيما بلغ عدد التوائم 34 حالة، وحالة واحدة لإنجابه ثلاثة مواليد .

وبينت الإحصائية أن عدد المراجعات لقسم النساء بلغ 41814 مراجعة، فيما بلغ عدد المنومين للأطفال 9102 حالة ، وكان عدد المنومين للنساء 5018 حالة ، في حين بلغ عدد مراجعي قسم الأطفال 106299 مراجعاً ، كما أجريت في المستشفى 360926 فحصاً مخبرياً .