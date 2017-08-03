“طبيب آلي” يستقبل مرضى العناية المركزة بـ”سعود الطبية”

الرياض – خالد العوفي

استحدثت العناية المركزة بمدينة الملك سعود الطبية برنامج الطبيب عن بعد، في مجال الرعاية المركزة، وهي تقنية حديثة جداً في الطب السريري، تنقل من خلاله المعلومات الطبية عبر وسائط مرئية وصوتية تفاعلية.

وأوضح رئيس أقسام العناية المركزة بالمدينة د. عبدالرحمن الحارثي، أن البرنامج الآلي يُمكن طبيب العناية المركزة من مراقبة وعلاج الحالات الحرجة من مسافات بعيدة عن المرضى سواء داخل المدينة أو خارجها، وذلك من وحدة تحكم مركزية عن طريق الاتصال بشبكة الانترنت من جهاز الكمبيوتر الخاص به.

ونوّه د. الحارثي أن الرجل الآلي يُمكن أيضاً الطبيب الاستشاري من التواصل المرئي والتفاعل مع الطبيب المقيم وطاقم التمريض ومناقشة حالة المريض وخطة العلاج فى أي وقت على مدار الساعة، وعند حدوث أي متغيرات فى الوضع الصحى للمريض.

وأضاف د. الحارثي: كما يتيح التواصل والتحدث مع المرضى ومع ذويهم فى أوقات يصعب تواجد الاستشاريين فيها داخل وحدات العناية المركزة.

ولفت د. الحارثي إلى أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة لمرضى الرعاية المركزة وهذا بدوره يقلل من مدة إقامة المرضى وزيادة نسبة الشفاء بإذن الله، كما يقلل من تكلفة العلاج داخل وحدات العناية، إلى جانب أنه يحسن من التعليم الطبي لدى الأطباء المقيمين، وذلك عن طريق التواصل المستمر والتفاعل مع الاستشاريين.

وختم د. الحارثي تصريحه، منوهاً أن البرنامج يتم تجربته حالياً مع مرضى العناية المركزة، بمتابعة قيادات مدينة الملك سعود الطبية.

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