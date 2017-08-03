أمانة نجران تغلق مستودعات مخالفة وتضبط 6 شاحنات غير مجهزة بالمواصفات

متابعات_فجر

أغلقت أمانة منطقة نجران أمس، مستودعين لتخزين المواد الغذائية بحي الغويلة مخالفة للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى ضبط 6 شاحنات غير مجهزة بالمواصفات المطلوبة في نقل المواد الغذائية .

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بأمانة نجران هادي آل قريع أن الفرق الرقابية ضبطت مستودعين لتخزين المواد الغذائية مخالفة للاشتراطات الصحية تمارس نشاطها دون الحصول على التراخيص المطلوبة بالإضافة إلى ضبط 6شاحنات غير مجهزة بالمواصفات المطلوبة الخاصة بنقل وتخزين المواد الغذائية قامت بتفريغ حمولتها من المواد الغذائية والمشروبات في أحد المستودعات، وجرى إغلاق فوري احترازي للمحال المخالفة ريثما يتم الانتهاء من الإجراءات النظامية المتبعة في ذلك .

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي في أمانة نجران عبدالله آل فاضل تشديد أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش على متابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وتطبيق الإجراءات اللازمة الخاصة بأنظمة وزارة الشؤون البلدية على المحال الغير مرخصة والمخالفة للاشتراطات الصحية والمنشأة العشوائية لتقديم أفضل الخدمات والحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر رقم طوارئ الأمانة 940 .