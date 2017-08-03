احصلي على بشرة ناعمة بقناع الفحم

متابعات_فجر

يلعب الفحم دوراً أساسياً للحصول على بشرة ناعمة ونضرة ومُضيئة، إذ أنّه يحتوي على مكوّنات مفيدة.

لذلك الجأي الى قناع الفحم مع العسل والليمون، للحصول على بشرة خالية من الشوائب. فالفحم يُنظّف وينقّي البشرة من الرؤوس السوداء، فيما يُفتّح الليمون لونها، ويقضي العسل على البكتيريا ويُرطّب البشرة.

إليك كيفيّة تحضير قناع الفحم مع العسل والليمون:

– ملعقتان من الفحم المطحون.

– قطرات من الليمون.

– ملعقتان من عسل النحل.

ثمّ امزجي المكوّنات كلّها، وطبّقي الخليط على وجهك لمدّة 5 دقائق. وأخيراً افركي وجهك جيّداً بالمياه الفاترة.