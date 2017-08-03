تراجع حدة الحرائق في تونس و تواصل التحقيق مع مشتبه بهم

متابعات_فجر

تراجعت حدة الحرائق التي شهدتها تونس طوال الأسبوع الماضي وأمكن السيطرة بسرعة على ثلاثة حرائق اندلعت اليوم بمناطق الكاف شمال غرب تونس وفق رئيس دائرة الغابات بالمنطقة .

إلى ذلك أوقفت السلطات الأمنية التونسية ثلاثة أشخاص مشتبه بهم في إشعال بعض الحرائق في منطقة سجنان من محافظة بنزرت شمال البلاد ليحالوا على القضاء فيما شمل التحقيق أربعين شخصا آخرين وفق مصدر أمني بالمنطقة .

وتعزو السلطات التونسية العامل الأساس في إشعال الحرائق إلى حرارة الطقس الشديدة الأسبوع الماضي دون إهمال أمكانية العمل الإجرامي كاحد الأسباب التي ألهبت الحرائق في عدد من المناطق.

وقد عرفت تونس الأسبوع الماضي نحو 100حريق بمناطق الشمال والشمال الغربي أتت على نحو الفي هكتار من الغابات .

Share 0 Share