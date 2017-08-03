لجنة الإنتخابات الموريتانية تعلن إجازة التعديلات الدستورية

متابعات_فجر

أجازت اللجنة المستقلة للانتخابات الموريتانية التعديلات الدستورية بعد موافقة أغلبية الناخبين عليها.

وقال رئيس اللجنة عبد الله ولد أسويد أحمد في مؤتمر صحفي في العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم إن 85.61 في المئة من الناخبين الموريتانيين وافقوا على التعديلات الدستورية، مضيفًا أن الناخبين وافقوا على إلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس جهوية وتعديل العلم الوطني ودمج بعض المؤسسات الدستورية في هيئة واحدة.

وأبان أن 85.61 في المئة من الناخبين صوتوا لصالح تعديل العلم الوطني، و85.67 صوتوا لإلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس جهوية، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على تعديل العلم الوطني بلغت 53.75 في المئة من الناخبين المسجلين ونسبة المشاركة في الاستفتاء على إلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس جهوية بلغت 53.72 في المئة.