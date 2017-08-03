“محمد بن راشد بن جربوع” في ذمة الله والصلاة عليه بجامع الراجحي بالرياض غدًا

متابعات – فجر

انتقل إلى رحمة لله تعالى، صباح اليوم الأحد، رجل الأعمال محمد بن راشد الجربوع، بعد معاناة مع المرض.

وتقام الصلاة عليه يوم غد بعد صلاة العصر بجامع الراجحي في الرياض، فيما يقام العزاء في بيته بحي حطين.

كما سيقام عزاء له بالمنطقة الجنوبية اعتبارًا من يوم الأحد القادم، على مدى ثلاثة أيام، يبدأ من الساعة الخامسة عصرًا.

صحيفة “فجر الإلكترونية” تعزي أبناءه خالد وحارث وسلطان ومشاري وعبدالإله، وتسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ويتقبل العزاء هاتفيًّا على الأرقام التالية:

ماجد بن راشد الجربوع (0505755353)

خالد بن محمد (0555741119)

سلطان بن محمد (0505741041)

حارث بن محمد (0555747779)

مشاري بن محمد (0554751112)