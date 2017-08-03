5 أطعمة تؤثر سلباً على عملية الهضم

متابعات – فجر :

إن اي خللّ قد يصيب عملية الهضم يعود بالكثير من الأضرار على صحة الانسان، الجسدية والنفسية على حدّ سواء. ولذلك يبحث الكثير من الاشخاص عن أطعمة قد لا تعود بالكثير من الضرر على الصحة ولا تؤثر على عملية الهضم بطريقة سلبية. أطعمة تؤثر سلباً على الهضم – الأطعمة الغنية بالدهون: إن الاطعمة الغنية بالدهون هي من الأطعمة التي تعود بالكثير من السلبيات على عملية الهضم، نتيجة تعريض الشخص الى عملية ارتداد الحامض من المعدة إلى المريء، ما يشعر الشخص بالحرقة كما أن المواد الغنية بالدهون تؤدي إلى الإسهال الدهني. – الفلفل الحار: يضعف الفلفل الحار العضلات في أسفل المريء مما يسمح بارتداد أحماض الهضم من المعدة إليه، كما أنه مضر لمن يعانون من القلون العصبي، فهو مهيج قوي للأمعاء. – الألبان: على الرغم من الفوائد الجمة التي يعود بها الكالسيوم الموجود في الالبان على الصحة، إلا أنَّ بعض منتجات الالبان مثل الحليب أو الجبن قد تحتوي على سكر اللاكتوز، الذي يعتبر في بعض الأحيان صعب الهضم ويحتاج إلى أنزيمات معقدة، مما قد يسبب الغازات ونفخة البطن والمغص. – التوت: يحتوي التوت على الكثير من الفوائد الغذائية، الاّ أنه في الوقت عينه يحتوي على كمية من البذور الصغيرة، التي قد تسبب انسدادات في جيوب الأمعاء، مما يمكنه أن يتطور ليصيبها بالالتهاب، وبالتالي يؤدي الى مشاكل في الهضم. – الشوكولا: تؤثر الشكولا سلبا على المصابين بالقولون العصبي والإمساك، كما أن احتوائها على الكافيين قد يحفز التشنجات والانتفاخ. وهذا ما يعود به القهوة والشاي على الصحة.