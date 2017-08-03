بالفيديو.. لاعبي الفيصلي الأردني يعتدون بالضرب على الحكم المصري عقب خسارتهم المباراة النهائية

متابعات – فجر :

تعرض الحكم الدولي إبراهيم نور الدين إلى الإعتداء من لاعبي وإداريي فريق الفيصلي الأردني خلال لقاء الترجي التونسي في نهائي البطولة العربية للأندية والتي أقيمت مساء أمس الأحد.واعترض لاعبو الفيصلي على لقطة الهدف الثالث لفريق الترجي، بسبب تجاهله إصابة أحد اللاعبين وكذلك وجود شكوك تسلل في الهدف الذي حسم اللقاء لصالح الفريق التونسي.ورفض إبراهيم إلغاء المباراة برغم الاعتداء عليه، كما تعرض لاعتداءات آخرى عقب نهاية المباراة، برغم محاولات الأمن تهدئة الموقف.كما قامت جماهير الفيصلي بتكسير كراسي الملعب، وهو الأمر الذي أغضب الجميع وخصوصًا القائمين على تنظيم البطولة، خاصة أن ملعب الإسكندرية تم تجديده مؤخرًا.