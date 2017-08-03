القطيف.. مطلوبان ضمن قائمة الـ 23 يسلمان نفسيهما للجهات الأمنية

متابعات – فجر :

سلم المطلوبان للجهات الأمنية بمنطقة القطيف نفسيهما وهما :رمزي آل جمال، وعلي أل زايد ، ويعد المطلوبان الأمنيان ضمن قائمةالـ 23 إرهابياً ، ليصبح عدد المطلوبين الآن 3 أسماء، وكان المطلوب الأمني محمد بن عيسى بن صالح آل لباد قد سبقهم بتسليم نفسه قبل أكثر من أسبوعين ليكون عدد من سلم نفسه حتى الآن ، 8 مطلوبين من قائمة الـ 23 والتي أعلنتها وزارة الداخلية 2012، ولم يبق في القائمة من المطلوبين بقائمة 23 سوى 3 مطلوبين، هم سلمان علي آل فرج، وفاضل حسن الصفواني، ومحمد حسن آل زايد.

وجاءت الأسماء المدرجة على القائمتين الـ 23 و9 بحسب ما صرحت به وزارة الداخلية في أوقات متفاوتة من تهم وتجاوزات، تمثلت في التجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين، ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية، تنفيذاً لأجندات خارجية، وحيازة المتفجرات واستخدامها.