23 قتيلاً حصيلة ضحايا الفيضانات و العواصف في فيتنام

متابعات – فجر :

أفادت مواقع محلية للأنباء بمقتل 23 شخصاً وفقدان 16 آخرين نتيجة الفيضانات التي ضربت شمالي فيتنام.وذكرت الوكالة أن الأمطار الغزيرة والفيضانات بدأت في فيتنام قبل 3 أيام ونجم عنها كذلك فقدان 16 شخصاً ، واستنفر 5 آلاف عسكري ورجل شرطة ومتطوع للبحث عنهم.

وتقول خدمة الطوارئ الفيتنامية إن الفيضانات تسببت بتخريب وجرف 228 بيتا بالإضافة لتخريب الطرقات وإتلاف المحاصيل في الحقول.

وتدل التقديرات الأولية على أن حجم الخسائر التي تسببت بها الفيضانات بلغ 718.2 مليار دونغ فيتنامي ( 31.8 مليون دولار).وأشارت الوكالة إلى أن فيتنام تشهد بشكل دوري وقوع الكوارث الطبيعية بما في ذلك الفيضانات والعواصف البحرية التي تقتل كل عام مئات الأشخاص، وخلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري قتلت الكوارث الطبيعية 75 شخصا مع إصابة 77 آخرين.