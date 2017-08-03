برعاية وزير الحج والعمرة.. إطلاق ورشة تشغيل عمليات نقل ضيوف الرحمن

واس – فجر :

أطلق معالي وزير الحجّ والعُمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن مساء اليوم ورشة العمل التي نظمتها النقابة العامة للسيارات بعنوان: “إدارة وتشغيل عمليات نقل ضيوف الرحمن، بمفهوم خدمة الباب للباب”،لموسم حج هذا العام (1438هـ)، بحضور وكلاء الوزارة، ومديري الفروع، ومجلس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، ومُلاّك وممثلي الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في نقل الحجاج، ورؤساء مجالس إدارات مؤسسات الطوافة، ورؤساء مجموعات الخدمة الميدانية بها، وعدد من قياديي الوزارة والمستشارين.

وأكد معاليه للمشاركين أن خدمة حجاج البيت العتيق أمانة وشرف ومسؤولية، كما أنها عمل جليل يتشرف به الجميع، موضحا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – أول من يؤكد هذا الشرف والمسؤولية الكبرى في توجيهاته الكريمة وعنايته الفائقة بضيوف الرحمن ، وكذلك سمو نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز(حفظه الله) الذي يتابع أعمال الحج متابعة شخصية ودقيقة ، ويوليها جل عناية واهتمامه .

كما شكر معاليه الاتحاد العالمي للكشاف المسلم، لمشاركته هذا العام في مشروع: (إرشاد حافلات الحجاج بالمشاعر المقدسة)، لأول مرة من باب التطوع، مشيداً معاليه بهذه الخطوة، مؤكداً أنه عمل “تقني” في المقام الأول، وذلك بتسخير وسائل التقنية وتطبيقاتها لخدمة ضيوف الرحمن، واستخدام أجهزة وبرامج الملاحة في هذا المجال، لتحقيق السلاسة والمرونة المطلوبة في عمليات نقل الحجاج، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يجعل موسم حج هذا العام ناجحا بكل المقاييس، وأن يعين الجميع على تقديم أقصى الخدمات لضيوف الرحمن.

وفي مستهل فعاليات الورشة، ألقى ممثل الاتحاد العالمي للكشاف المسلم، كلمة قدم فيها تعريفاً بالاتحاد، مبرزاً أدواره في خدمة ضيوف الرحمن، موضحا مشاركته للنقابة في عمليات إرشاد الحافلات في المشاعر المقدسة.

ثم ألقى الرئيس العام للنقابة العامة للسيارات، عبدالرحمن بن معيوف الحربي، كلمة أكد فيها أن هذه الورشة تأتي نتاج عمل وجهد استمر لمدّة (150) يوماً، بهدف تطوير منظومة العمل في نقل الحجاج، متمنياً أن تصل الورشة إلى توصيات ومُخرجات تحقق أهداف الاستراتيجية الحديثة لوزارة الحج والعمرة ، وكذلك مؤسسات الطوافة، وذلك بوصفها شريكاً أصيلاً في هذه المنظومة.

عقب ذلك انطلقت جلسات عمل الورشة، ليتم تقديم العديد من العروض المرئية وأوراق العمل، والتي كان في مقدمتها عرض مرئي خصص للتعريف بمشروع: (ضيف)، الذي أطلقته “النقابة” في هذا الموسم، لتأكيد الحرص على خدمة شيف الرحمن القادم لأداء مناسك الحج، مع توضيح أعداد الحجاج المستهدفين، وعدد الحافلات المشاركة فيه، مع تقديم شرحٍ وافٍ لنظام تطبيق ضيف، ونظام تتبع حافلات نقل الحجاج، وأعقب العروض المرئية، العديد من المداخلات والتعليقات والمناقشات، من المشاركين والحضور.