الترجي التونسي يحرز لقب البطولة العربية بالفوز على ” الفيصلي الأردني”

متابعات – فجر :

توج فريق الترجي التونسي بطلاً للبطولة العربية للأندية لكرة القدم المقامة بمصر، بعدما تغلب 3 / 2 على الفيصلي الأردني بعد التمديد في المباراة النهائية للمسابقة مساء اليوم الأحد على ملعب الاسكندرية.