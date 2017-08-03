الترجي التونسي يحرز لقب البطولة العربية بالفوز على ” الفيصلي الأردني”

متابعات – فجر :
توج فريق الترجي التونسي بطلاً للبطولة العربية للأندية لكرة القدم المقامة بمصر، بعدما تغلب 3 / 2 على الفيصلي الأردني بعد التمديد في المباراة النهائية للمسابقة مساء اليوم الأحد على ملعب الاسكندرية.
متابعات – فجر :
توج فريق الترجي التونسي بطلاً للبطولة العربية للأندية لكرة القدم المقامة بمصر، بعدما تغلب 3 / 2 على الفيصلي الأردني بعد التمديد في المباراة النهائية للمسابقة مساء اليوم الأحد على ملعب الاسكندرية.
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