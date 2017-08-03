مقتل 4 مسلحين جراء عملية عسكرية جنوب غرب باكستان

متابعات – فجر :

لقي أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم خلال عملية نفذتها فرقة من القوات شبه العسكرية الباكستانية اليوم في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن فرقة القوات شبه العسكرية داهمت موقعاً للإرهابيين في منطقة “ديرة بكتي” بإقليم بلوشستان وقضت على أربعة إرهابيين بعد تبادل إطلاق النار معهم.

وبيّن أن العملية تم تنفيذها في إطار عملية “رد الفساد” التي يقودها الجيش الباكستاني بالتعاون مع أجهزة الأمن لمكافحة العناصر الإرهابية في جميع أنحاء باكستان.