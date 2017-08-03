نائب أمير المدينة يرحب بالحجاج ويقدم لهم الهدايا (فيديو وصور)

فجر – واس:

وصل عدد من حجاج بيت الله الحرام لِهَذَا العام إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة الْمُنَوَّرَة، حيث اسْتَقْبَلَهم نائب أمير منطقة المدينة الْمُنَوَّرَة الأمير سعود بن خالد الفيصل، بالهدايا والتهاني بسلامة الوصول.

وقام نائب أمير المنطقة خلال تواجده في المطار، بتفقد الخدمات المقدمة للحجاج القادمين لأداء الفريضة، وكَيْفِيَّة إنهاء إِجْرَاءَاتهم من قدومهم حتى مغادرتهم المطار، واطَّلَعَ على الخطة التشغيلية لموسم الحج والاسْتِعْدَادات له، في ظل توافد الحجاج تَدْرِيجِياً في الأيام المقبلة.

كما زار مقر لجنة الحج وتعرف على خدمات مكتب المتابعة والتنسيق، إِضَافَةً إلى مؤشرات الأداء ومجمل الإحصائيات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلال أَعْمَال الموسم.

الجَدِير بِالذِّكْرِ أن المدينة الْمُنَوَّرَة بدأت في استقبال الحجاج لِهَذَا العام 1438هـ مُنْذُ مطلع الشهر الْجَارِي، وسط منظومة خدمات متكاملة تقوم عليها الشركات العاملة في المطار، والجهات المعنية بإشراف الإمارة.