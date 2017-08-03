الجيش العراقي يعلن مقتل 140 إرهابياً جراء قصف جوي على قضاء الشرقاط

متابعات – فجر :

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين اليوم الأحد، بأن 170 إرهابياً قتلوا بقصف شنه طيران الجيش في قضاء الشرقاط الواقع شمالي المحافظة. وقال المصدر بحسب “السومرية نيوز”، إن “طيران الجيش وجه، ضربات موجعة لتنظيم داعش الإرهابي استهدفت مقرات لتجمع عناصر التنظيم في منطقة التصنيع العسكري بقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين”.وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الضربات أسفرت عن “قتل أكثر من 170 إرهابيا وتدمير أسلحة وعجلات تابعة للتنظيم”.يشار إلى أن الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط ما يزال في قبضة تنظيم داعش منذ يونيو 2014.