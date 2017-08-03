الاتفاق يتوج بكأس دورة تبوك الدولية الثانية

منصور الشمري – فجر – الرياض

توج صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك مساء اليوم الاحد فريق الاتفاق السعودي بكأس دورة تبوك الدولية الثانية لكرة القدم والميداليات الذهبية بعد تغلبه على فريق الصفاقسي التونسي بهدف نظيف سجله اللاعب محمد الصيعري في الدقيقة 50 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك والذي قاده الحكم الدولي فهد المرداسي

كما سلم سموه الميداليات الفضية لفريق الصفاقسي التونسي صاحب المركز الثاني في حين كرم سموه

محمد الكويكبي لاعب الاتفاق بجائزة أفضل لاعب

محمد قعلول حارس الصفاقسي بجائزة أفضل حارس

هزاع الهزاع مهاجم الاتفاق بجائزة هداف الدورة

من جهته قدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك شكره وتهنئته لكل من ساهم وعمل لإنجاح دورة تبوك الدولية الثانية لكرة القدم، مقدماً شكره للأندية المشاركة في البطولة ولوسائل الإعلام بكافة أنواعها

وأضاف سموه في اللقاء الصحفي بعد المباراة :

بإذن الله ستتكرر البطولة في السنوات القادمة ونراكم بحول الله حينها ونحن نتقبل أي اقتراح يساهم في تطوير الدورة وعن انعكاس الدورة وأثرها على السياحة في المنطقة قال سموه في أي تجمع رياضي وشبابي خصوصاً بمثل الأندية التي شاركت ولها اسمها سيكون لها مردود كبير