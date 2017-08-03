قاضٍ سابق بالقطيف: الإرهاب و أعوانه غدة سرطانية دخيلة ابتلي بها وطننا الآمن (فيديو)

فجر -متابعات:

صرح القاضي السابق بمحكمة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف، محمد آل عبيدان، مساء اليوم الأحد في مداخلة هاتفية أجرتها معة قناة العربية تعليقاً على إصدار المئات من أهالي القديح في محافظة القطيف بياناً دعوا فيه الأهالي إلى الوقوف مع الدولة ورجال الأمن ضد الإرهاب والإرهابيين، حيث وصفهم بـ”غدة سرطانية ابتلي بها وطننا الآمن”.

واعتبر “آل عبيدان” ، أن المجموعات الإرهابية “حركة دخيلة على هذه الأرض الطيبة، التي لم تعرف هذه الجرائم من قبل”، مُطَالِبَاً الإرهابيين في حي المسورة بالعوامية بتسليم أنفسهم إلى الجهات الأمنية، وعدم حمل السلاح.

وشدد “آل عبيدان” على أن “الإرهاب يخالف المنهج الذي عرشفه الناس عن محافظة القطيف وتاريخها، مُنْذُ تأسيس الدولة السعودية، واتباع أسلوب الأمن والأمان والهدوء والاستقرار”.