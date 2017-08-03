الهلال ينهي شروط تسجيل اللاعبين

منصور الشمري – فجر – الرياض

سترفع إدارة نادي الهلال خلال اليومين القادمة قائمة الفريق الجديدة لرابطة دوري المحترفين وهي التي ستضم اللاعبين الذين سيشاركون في البطولات المحلية بعد فراغ إدارة الامير نواف بن سعد من إنهاء القضايا التي تمنعها من شروط تسجيل اللاعبين الجدد خلال اليومين القادمة حيث سوف يضاف قائمة الهلال أسماء الخماسي الأجنبي الجديد علي الحبسي، ماتياس، عمر خربين ، كارلوس ادواردو واخيرآ نيكولاس ميليسي بالإضافة الى الوافدين الجدد للفريق الهلال من الأسماء المحلية بعد عدة صفقات عقدتها الإدارة الهلالية في الصيف المنصرم لتدعيم صفوف بطل دوري جميل و حامل كأس خادم الحرمين الشريفين