السجن 20 سنة لإرهابي خطط لاستهداف مطار عرعر

فجر – متابعات:

قررت المحكمة الجزائية المختصة معاقبة “داعشي” بالسجن لمدة عشرين سنة، ومنعه من السفر لمدة مماثلة لسجنه.

وكشف تفاصيل الحكم عن أن المتهم يتزعم خلية إرهابية، وخطط لاستهداف مطار عرعر بعمليات إرهابية، واغتيال مسؤولين وضباط في المملكة، وقررت المحكمة سجنه عشرين سنة من تاريخ إيقافه مع المنع من السفر.

وجاء في تفاصيل الحكم ثبوت إدانة المواطن، بانضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، والتدرب في معسكراته، وتولي قيادة مجموعة مسلحة تَابِعَة للتنظيم والمشاركة في عملياته العسكرية، والاجتماع مع قادته وخلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمْر، ومبايعته لزعيم تنظيم داعش الإرهابي، وعودته إلى المملكة من أجل تزعمه خلية إرهابية داخل المملكة تهدف إلى القيام بعمليات إرهابية في مطار عرعر، واستهداف السفارات الأجْنَبِيَّة في المملكة والمَسْؤُولين والضباط، وتدريب عدد من العناصر الإرهابية على الاقتحام واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وحنثه بالقسم العسكري عند التحاقه بالسلك العسكري.

وشملت حيثيات الحكم أن المتهم خزن وأرسل ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال تواصله عبر برنامج التليجرام مع أحد المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي؛ لتسهيل خروجه إلى سوريا، وحيازته في جهازه الجوال صوراً لشعارات وزعيم تنظيم داعش الإرهابي.