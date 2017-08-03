مشعل بن ماجد يستقبل أول دفعة من طلاب جامعة جدة الموهوبين المقبولين في برنامج التخصيص المباشر

واس – فجر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة في مكتبه اليوم الأحد، معالي مدير جامعة جدة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وطلاب الدفعة الأولى الموهوبين المقبولين في برنامج التخصيص المباشر بالجامعة، أحد برامج جامعة جدة لاستقطاب ورعاية الموهوبين.

وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بالحضور، مهنئاً الطلاب على قبولهم في البرنامج ، متطلعاً أن يسهموا في بناء ونماء المملكة في المستقبل.

من جانبه، أعرب الدكتور مشاط عن شكره لسمو محافظ جدة على رعايته لبرامج الجامعة، ودعمه للطلاب الموهوبين ولبرنامج جامعة جدة لاستقطاب ورعاية الموهوبين، مؤكداً أن الطلاب الموهوبين وجامعة جدة يقطفون الآن أول ثمار هذا الدعم.

وأعلن معاليه عن البدء في تطبيق نظام التسريع الأكاديمي للموهوبين في الجامعة وفق أحدث التوجهات والمعايير الدولية، وهذا يُعد أول نظام لتسريع الطلاب الموهوبين في المرحلة الجامعية, كما أعلن عن البدء في تطبيق 11 برنامجاً إثرائياً للموهوبين تنفذ على عدة مراحل خلال السنوات الدراسية للطلاب, مؤكداً أن نظام التسريع الأكاديمي والبرامج الإثرائية تأتي ضمن الخطط والاجراءات التي تتخذها الجامعة لضمان استمرارية رعاية الطلاب الموهوبين بعد استقطابهم من مدارس التعليم العام .

بدوره أوضح المشرف العام على إدارة استقطاب ورعاية الموهوبين في جامعة جدة الدكتور فيصل العامري برنامج الجامعة لاستقطاب ورعاية الموهوبين أن نظام التسريع الأكاديمي والبرامج الإثرائية التي تتبناها الجامعة ستُسهم في تطوير منظومة تربية الموهوبين, مشيرا إلى جامعة جدة من خلال توجهها الاستراتيجي في رعاية الموهوبين وبرامجها الريادية أحدثت اتجاهات جديدة ونقلة نوعية في تعليم الموهوبين في المملكة من خلال التحول من الرعاية المرحلية الى الرعاية التكاملية وتحقيق مبادئ الاستدامة والاستثمار في تعليم الموهوبين وربط أهداف برامج الموهوبين باحتياجات الدولة المستقبلية ممثلة في رؤية المملكة 2030 .

وأبان أن نظام التسريع الأكاديمي في جامعة جدة يهدف إلى تسريع المسار التعليمي للطلاب الموهوبين بما يتناسب مع نموهم المعرفي وقدراتهم الأكاديمية العالية , ويشمل عدد من الاستراتيجيات منها اعتماد المقررات بواسطة الاختبارات للطلاب الموهوبين الملتحقين بالجامعة , والتسجيل المزدوج لطلاب المرحلة الثانوية الموهوبين المرشحين لدراسة بعض المقررات الجامعية , واعتماد المقررات بواسطة التخصيص المتقدم لطلاب المرحلة الثانوية الموهوبين الذين اجتازوا مقررات التخصيص المتقدم بتفوق قبل التحاقهم بالجامعة , والتخصيص المتقدم أو المباشر لاستقطاب أعلى معدلات قبول من الطلاب الموهوبين الملتحقين بالجامعة وتسكينهم بشكل مباشر في الكليات المختارة وقبل بدء السنة التحضيرية.

وعبر الطلاب الموهوبين في نهاية اللقاء عن شكرهم لسمو الأمير مشعل بن ماجد على استقباله وتشجيعه ورعايته لهم.