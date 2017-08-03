جامعة الملك عبدالعزيز توقع مذكرة تعاون مع فرع وزارة العمل بمكة المكرمة

متابعات_فجر

وقع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، مذكرة تعاون في المجالات العلمية والبحثية والعملية والمجتمعية، للإسهام في خدمة المجتمع من خلال تنفيذ البرامج النوعية المشتركة التي تنفذ بين الطرفين.

وتضمنت الاتفاقية تنفيذ الدورات التدريبية والدراسات والمشروعات البحثية والدراسات العلمية وإقامة ورش العمل، إلى جانب إطلاق برامج نوعية في مكافحة الفقر والتنمية المستدامة ، وتنفيذ مبادرات تواصلية موجهة لعدد من الشرائح بين الطرفين، والمشاركة في البرامج التطوعية ، وتوفير الفرص التدريبية للطلاب خلال الإجازة الصيفية ، ودعم حاضنات الأعمال بالجامعة.