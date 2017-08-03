مقتل 12 شخصًا إثر إطلاق نار في نيجيريا

متابعات_فجر

قتل ما لا يقل عن 12 شخصًا اليوم، في إطلاق نار استهدف كنيسة في اوزوبولو قرب مدينة اونيتشا على نهر النيجر جنوب شرقي نيجيريا .

وقال مسؤول في المستشفى الجامعي نامدي أزيكيوي ننيوي، حيث تم نقل الضحايا، في تصريح له وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية : “حتى هذه اللحظة لدينا 12 شخصًا في المشرحة في حين يتلقى غيرهم الرعاية الطبية” .

وأصيب العديد من الأشخاص بطلقات نارية، بحسب المسؤول الذي لم يحدد عددهم أو مدى خطورة الإصابات .

من جهته، قال قائد شرطة ولاية انامبا غربا عمر أن الرصاص أطلقه مسلح واحد ، مضيفًا “بناء على المعلومات التي بحوزتنا، فمن الواضح أن الشخص الذي ارتكب الاعتداء هو من السكان المحليين”.

وأكد أن الشرطة تحاول العثور على المسلح .