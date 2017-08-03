تأثر برنامج الرحلات الجوية في باكستان بسبب عطل نظام الانترنت

متابعات_فجر

تأثر برنامج الرحلات الجوية في باكستان بشكل حاد بسبب تراجع خدمة الانترنت منذ الأربعة والعشرين ساعة الماضية إثر عطل في أحد الكابلات البحرية بالمنطقة.

وأوضح مسؤولون في هيئة الطيران المدني الباكستانية أنه تم إلغاء نحو ثماني رحلات داخلية ودولية عبر مطار إسلام آباد الدولي بسبب عطل نظام الانترنت الذي أدى إلى توقف برنامج الرحلات الجوية.

من جانبها أوضحت هيئة الاتصالات الباكستانية أن الكابل الدولي للاتصالات والبيانات تعرض لعطب في منطقة البحر الأحمر مما أدى إلى تأثر خدمة الانترنت في باكستان.

وأضافت أنه يجري حالياً العمل على نقل نظام الانترنت في باكستان إلى مصادر بديلة لتجاوز الأزمة الناجمة عن عطب الكابل الدولي.