جمرك مطار الملك خالد الدولي يحبط محاولة تهريب 80 كبسولة هيروين بأحشاء أحد الركاب

متابعات_فجر

نجح جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض في إحباط عملية تهريب كمية من مادة الهيروين المخدر بلغ وزنها (633) جراما، حيث لجأ المهرب لإخفائها داخل أحشائه إلا أن يقظة رجال الجمارك حالت دون دخولها.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي محمد العقيل أنه عند وصول ركاب إحدى الرحلات لإنهاء إجراءاتهم الجمركية تم الاشتباه بأحد الركاب وبإخضاعه للتفتيش الذاتي، وذلك بعرضه على جهاز الكشف بالأشعة “فحص الأحشاء” عثر بداخل أحشائه على (80) كبسولة بداخلها مادة الهيروين المخدر بلغ وزنها (633) جراما، فيما اتخذت حيالها الاجراءات اللازمة .