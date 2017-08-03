مستشفى الرس يستأنف إجراء العمليات الجراحية

متابعات _فجر

أستأنف مستشفى الرس العام بالتعاون مع فريق الخلع الولادي في مستشفى الملك فيصل التخصصي إجراء العمليات الجراحية .

وبينت وزارة الصحة ان فريق الخلع الولادي يضم إستشاري عظام الأطفال ومؤسس برنامج الخلع الولادي مساعدا للتجبير وفريق العمل المكون من مستشفى الرس العام في الأقسام ذات العلاقة، مشيرة إلى أن العمليات المجدولة هي ستة عشر عملية.

ويأتي هذا التعاون الصحي مع مستشفى الملك فيصل من ضمن البرامج التي من شأنها تخفيف معاناة السفر على أولياء أمور الأطفال وإنهاء لمعاناتهم في نفس المناطق التي يعيشون بها، كما يوجد عدة حالات مجهزة للاستشارة الطبية مع الاستشاري الزائر.