شرطة الرياض تضبط وافد صومالي لتزيفه العملة السعودية

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تمكن رجال شرطة الرياض من القبض على وافد صومالي لقيامه بتزوير العملة السعودية

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الأمنيه الرامية لمكافحة الجريمة بكافة أنواعها فقد توفرت معلومات عن قيام أحد الأشخاص من الجنسية الصوماليه ( لا يحمل أوراق ثبوتية ) بتزييف العملة السعوديه و الوثائق الرسمية و يتخذ من شقة يسكنها بأحد أحياء وسط العاصمة الرياض مقراً له عليه فقد تم العمل على تحليل المعلومات المتاحة و تتبعها من قبل قوة المهمات و الواجبات الخاصة بشرطة المنطقة و وضع المتهم تحت مجهر الرصد الأمني على مدار الساعة , و وفقاً لما تم إتخاذه من إجراءات فقد أسفرت الجهود – بفضل من الله تعالى – عن ضبطه و السيطرة عليه في كمين محكم و عثر بحوزته على أوراق نقدية مزيفه من عدة فئات كما ضبط بحوزته على مجموعة أوراق مزيفه جاهزة للقص و التصريف وعدد ( 22 ) اقامة مزيفة و عدد ( 27 ) كرت إقامة جاهز للتزييف وعدد ( 3 ) بطاقات اقامة نازحين مزيفة و عدد ( 4 ) جوازات سفر مزورة و معمل متكامل للتزييف و التزوير .

و أقر المتهم بما نسب اليه و تم التحفظ عليه و تسليمه لادارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم بحقه حسب الإختصاص نظاما