شؤون المسجد النبوي تضع شاشة عرض إلكترونية أمام باب السلام بعدة لغات لمساعدة زوار الروضة الشريفة

واس_فجر

قامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بتركيب شاشة عرض إلكترونية أمام الداخل من باب السلام تحتوي على عبارات تعريفية للزائرين بخمس لغات تحثه على المشي بهدوء وسكينه وتعاونه على اتباع الإرشادات والرموز المعبرة لتحقق راحته ومن حوله ولتسهيل مهمة زائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتسعى وكالة الرئاسة من هذه الخطوة إلى تطوير بيئة العمل، والعمل على استخدام الوسائل لتحقيق كل ما يعين الزائر والحاج على أداءه للعبادة بكل راحة واطمئنان من خلال الجهود اليومية في عملية تنظيم دخول وخروج الزائرين إلى المسجد النبوي الشريف وتسهيل عملة دخولهم للروضة الشريفة والصلاة فيها والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما .

وتأتي هذه الخدمة وغيرها من الخدمات لتؤكد حرص الحكومة الرشيدة – حفظها الله – على خدمة ضيوف الرحمن قاصدي المسجد النبوي الشريف وتمكين الزوار والمصلين من تأدية عباداتهم بكل يسر وسهولة.