“سعود الطبية”: لدينا 10 آلاف مراجع لعيادات السكري ونسعى لإنشاء مركز متخصص لأمراض الغدد

الرياض – فجر

صرفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في وحدة الغدد والسكري أكثر من 6500 جهاز قياس سكر، من أحداث أجهزة القياس، خلال الفترة الماضية.

وذكر رئيس وحدة الغدد والسكري بالمدينة د. وليد هاشم أن 10 آلاف مريض سكري يراجع الوحدة سنوياً من خلال 16 عيادة متخصصة تعمل على متابعة سير العلاج والعمل على تثقيف المرضى صحياً وغذائياً.

ولفت د. وليد هاشم إلى أن الوحدة أيضاً يراجعها 5 آلاف مريض يعاني من أمراض الغدة الدرقية والغدة النخامية والغدة الكظرية، وتقوم الوحدة بمتابعة وعلاج مرضى هشاشة العظام والأمراض الإستقلابية الأخرى، عبر 12 عيادة أسبوعياً.

وأوضح د. هاشم بأن مرض السكري يُعتبر من الأمراض الأكثر شيوعاً، ويُعد السبب الرئيسي للإصابة بالعمى وفشل الكلى، وخلال العقود الأخيرة إزداد تشخيص حالات الإصابة بمرض السكري في المملكة بشكل مخيف حيث وصل إلى أن ثلث سكان المملكة إما مصابين أو معرضين للإصابة بداء السكري ويكلف علاج هذا المرض ومضاعفاته سنوياً ما يزيد عن 8 مليار ريال سعودي.

وقال د. وليد هاشم أن أنواع مرض السكري تشتمل على أربع أنواع رئيسية هي: النوع الأول يحدث نتيجة فشل البنكرياس بإفراز هرمون الأنسولين؛ ويؤدي لإرتفاع في مستوى السكر بالدم ويحدث عادة لدى الأطفال والمراهقين ويحتاج هؤلاء لهرمون الأنسولين التعويضي.

وتابع بالقول: النوع الثاني يحدث نتيجة مقاومة خلايا الجسم للأنسولين أو قلة إفراز هرمون الأنسولين من البنكرياس، ويؤدي لإرتفاع في مستوى السكر بالدم، ويحدث غالباً لدى البالغين، ويمكن علاج هؤلاء عن طريق الحبوب المخفضة لمستوى السكر بالدم أو هرمون الأنسولين في الحالات متقدمة، أما النوع الثالث فهو سكر الحمل وعادة يحدث في الأسبوع 20 وحتى الرابع والعشرين من بداية الحمل، نتيجة إفراز عدد من الهرمونات خلال الحمل، تؤدي إلى مقاومة خلايا الجسم للأنسولين ويمكن علاجه من خلال الحمية الغذائية أو الحبوب المنظمة للسكر أو الأنسولين في حالات متقدمة.

وأشار د. هاشم إلى أن النوع الرابع هو السكر الثانوي، ويحدث نتيجة أمراض في البنكرياس مثل إلتهاب البنكرياس المزمن أو نتيجة لإضطراب في إفراز هرمون النمو أو هرمون الكورتيزون وغيرهما مثل متلازمة الكوشنغ أو نتيجة لإستخدام بعض الأدوية كأدوية الكورتيزون أو بسبب خلل جيني.

وختم د. هاشم تصريحه، لافتاً إلى أن المدينة تسعى لإنشاء مركز متخصص لأمراض الغدد الصماء والسكري مماثل للمراكز المتخصصة العالمية، حيث يكون هناك عدد من العيادات المتخصصة في الغدد الصماء كعيادة أمراض استقلاب العظام وعيادة سرطان الغدة الدرقية وعيادات متخصصة في أمراض السكري كعيادة مضخة الأنسولين وعيادة سكر الحوامل وعيادات السكري عالية الخطورة وعيادات أمراض سكري خاصة بالمراهقين ستنضم لهذه العيادات وهي عيادات متخصصة في التغذية العلاجية والتثقيف الصحي والقدم السكري بالإضافة إلى عيادة صحة الفم والأسنان.