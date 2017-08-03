“الفيصل” يدشن حملة “الحج عبادة وسلوك حضاري”.. غداً

متابعات – فجر

يدشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، يوم غدٍ الأثنين، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة حملة “الحج عبادة وسلوك حضاري” في موسمها العاشر تحت شعار “الحج رسالة سلام”.

وتواصل حملة “الحج عبادة وسلوك حضاري”في موسمها الحالي تنفيذ خطتها حاملة شعار “الحج رسالة سلام” والذي يهدف لتعزيز السلام من خلال الركن الخامس للإسلام، وذلك عبر مراحل الحملة الخمسة وأولها تعظيم مكة، والهادف لزيادة الوعي بشرف مكانة البلد الحرام واستشعار عظمة المشاعر المقدسة وتستهدف عامة الجمهور، وزوار البيت الحرام.

وتُعنى المرحلة الثانية باستقبال ضيوف الرحمن، واستشعار مسؤولية وشرف خدمتهم، وتستهدف سكان منطقة مكة المكرمة، والعاملين في موسم الحج، فيما تحمل المرحلة الثالثة رسالة ” لماذا التصريح ؟” وتهدف للتوعية بأهمية إصدار تصريح الحج وعواقب عدم إصداره، وتستهدف المواطنين والمقيمين في المملكة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وتهدف المرحلة الرابعة التي تحمل رسالة سلوكيات الحج، إلى التنويه بأبرز السلوكيات السلبية خلال تأدية فريضة الحج، وتستهدف عامة الحجاج، وأخيراً المرحلة الخامسة التي تحمل رسالة شكر للعاملين في موسم الحج، و الحجاج على التزامهم بالتوجيهات.

يذكر أن الحملة ومنذ منذ إنطلاقها حققت نجاحات كبيرة، إذ سجلت الحملة بحسب الإحصاءات انخفاضاً في المخالفات والمخالفين أثناء موسم الحج في المواسم الماضية وتناقصاً في الحملات الوهمية، كذلك في أعداد الحجاج القادمين بدون تصريح، كما دأبت الحملة خلال الأعوام الماضية على تعزيز السلوكيات الإيجابية ممثلة في احترام المكان والحدث والإنسان، واحترام الأنظمة، وسعت عبر مضامينها لتنمية إحساس الحاج والمعتمر بمسؤوليته، وتشجيعه على المبادرة بتغيير سلوكياته واستشعار دوره الإنساني المسلم المتحضر؛ إزاء الحجاج وأداء الفريضة.