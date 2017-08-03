تعليم الرياض: لجنة لترقية موظفي لائحة البنود والمستخدمين

متابعات – فجر

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض د. عبدالله المانع تشكيل لجنة لإنهاء إجراءات الترقية لمن هم على بند الأجور ولائحة المستخدمين .

وتهدف اللجنة إلى حصر جميع المستحقين للترقية من موظفي وموظفات البنود ولائحة المستخدمين ممن استحق الترقية وذلك لترقيتهم ، وكذلك النظر في التظلمات إن وجدت ممن لم تشملهم الترقية وتنطبق عليهم شروطها.

هذا وقدم تم تشكيل اللجنة برئاسة مساعد المدير العام للخدمات المساندة فهد الحربي مساعد المدير العام للخدمات المساندة وعضوية محمد الحجي مدير الشؤون الإدارية والمالية وتركي العقيل مدير شؤون الموظفين وأحمد داحش رئيس قسم التوظيف وعبدالسلام الغامدي رئيس قسم الرواتب وعبدالرحمن العتيبي من قسم التوظيف وعبدالله بن علي حدادي مقرر للجنة.

هذا وخصصت اللجنة الرابط : http://bit.ly/2vLu4o4​​ لرفع بيانات الموظفين والموظفات ممن هم على بند الأجور والمستخدمين آليا ودون الرجوع للإدارة.