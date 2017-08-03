واس – فجر

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية ـ اللجنة المركزية لقبول الطلبةـ, عن فتح باب القبول الإلكتروني في وحدات المظلين والقوات الخاصة بدءاً من اليوم 14 / 11 / 1438هـ حتى يوم الخميس 19 / 11 / 1438هـ على الرابط : http://Ifca.rsIf.gov.sa , وكذلك عن طريق مكاتب التجنيد مباشرة .

واشترطت أن يكون المتقدم من حملة شهادات الجامعية أو الكليات المتوسطة أو الكليات الصحية أو كلية الاتصالات أو الثانوية العامة, وأن يكون سعودي الأصل والمنشأ, ولا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 26 سنة لحملة الثانوية العامة ولا يزيد العمل عن 30 سنة لحملة الشهادات الجامعية والكليات, ولا يقل طول عن 165 سم، وأن يكون من ذوي اللياقة البدنية العالية علماً بأنه سيتم تعيينهم برتب كلاً حسب مؤهلة العلمي, بالإضافة إلى مزايا مالية أخرى .

وشددت على ضرورة أن يصطحب المتقدم الشهادة الدراسية الأساس، ومشهد حسن السيرة والسلوك، وعدد 8 صورة شخصية مقاس 6 في 8 كاشف الراس، وبطاقة الهوية الوطنية، مبينة انه يمكن الاستفسار عبر الاتصال على الرقم 0144230001 تحويله 95832 .

ودعت القوات البرية المهتمين لزيارة بوابتها الإلكترونية : www.rsIf.gov.sa , للاطلاع على الشروط ومواعيد التقديم.