إخلاء مركز السكري بجازان بسبب التماس كهربائي

متابعات – فجر

باشرت فرق الدفاع المدني بجازان صباح اليوم الأحد حادثة التماس وانبعاث دخان بإحدى لمبات ثلاجات مستودع الأدوية بمركز السكري، وجرى إخلاء المركز بنجاح دون إصابات أو خسائر.

وأوضحت وزارة الصحة بجازان إلى “أنه في صباح اليوم ورد بلاغ للجنة الطوارئ بصحة جازان عن انبعاث دخان بمستودع الأدوية بمركز السكري نتيجة التماس في لمبة بإحدى الثلاجات؛ وقد تم التفاعل الفوري من فريق المنشأة ممثلاً في الأمن والسلامة وإدارة الصيانة العامة، وتم التعامل مع الحالة والإخلاء بنجاح ومباشرة الدفاع المدني؛ وقد تم التحقق من السيطرة على الحدث في وقت قياسي وتم معالجته في حينه، ولم تسجل أي اصابات أو أضرار أو خسائر بشرية.

هذا وقد باشرت الفرق المختصة من الدفاع المدني دون المشاركة في أي عملية إطفاء لعدم الحاجة لذلك، كما شاركت إدارة المنشأة وفريق الطوارئ والأزمات في تحليل الحدث، وتم استلام الموقع، ومواصلة تقديم الخدمات بشكل طبيعي في المنشأة.