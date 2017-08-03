خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى اليوم الوطني لبلاده

واس_فجر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .

وأعرب الملك المفدى باسمه و اسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق اطراد التقدم والازدهار .

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