الخطوط السعودية تُدشن رحلاتها المباشرة إلى موريشيوس الشهر القادم

متابعات_فجر

تبدأ الخطوط الجوية العربية السعودية من الـ 14 من شهر سبتمبر المقبل, بتشغيل رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى وجهتها الدولية الجديدة “موريشيوس” , الوجهة الدولية رقم 60 على شبكة “السعودية”, والثالثة التي يتم تدشينها خلال هذا العام بعد كل من ملطان في باكستان , وبورتسودان في السودان .

وستُغادر أولى الرحلات المباشرة الى موريشيوس, فجر الخميس الـ 12 من شهر ذو الحجة القادم, على متن الرحلة رقم SV481, ومن مطار الملك خالد الدولي بالرياض الساعة الـ 5 مروراً بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة “توقف لمدة ساعة واحدة”, ومن ثم تغادر إلى “موريشيوس” الساعة الـ 07:40 صباحاً ويستغرق زمن الرحلة من الرياض تسع ساعات ومن جدة سبع ساعات وعشرين دقيقة تقريباً لتصل بمشيئة الله الساعة الـ 4 عصراً بالتوقيت المحلي, وتغادر رحلة الإياب موريشيوس بالرقم SV482 الساعة الـ 5:35 عصراً لتصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 11:55 ليلاً , في حين تقرر تشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الثلاثاء , والخميس , والسبت في ذات التوقيت.

وأكد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر, أن تشغيل الرحلات المباشرة بين المملكة وموريشيوس سيُسهم في تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين ويُوفر فرصاً استثمارية وبرامج سياحية ويخدم الحركة الاقتصادية والسياحية بين المملكة وموريشيوس, بالإضافة إلى خدمة شرائح متعددة من الضيوف سواء السياح أو الحجاج والمعتمرين, وكذلك رجال الأعمال مع توفير الخيارات المناسبة للتوقيت ليتوافق مع رحلات “السعودية” للضيوف المواصلين إلى جميع الوجهات الدولية التي تصل إليها, وكذلك رحلات أعضاء تحالف “سكاي تيم” الدولي الذي يضم عشرين شركة طيران حول العالم .

وأفاد المهندس الجاسر, أن تتشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة إلى موريشيوس يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول ويحقق أهداف الخطة الاستراتيجية SV2020 , بتوسيع شبكة الرحلات الدولية وتعزيز الموقع التنافسي لـ “السعودية” على القطاع الدولي عبر التشغيل إلى وجهات جديدة وفق دراسات تسويقية وتشغيلية وفي سياق الاستخدام الأمثل للطائرات الجديدة التي تنضم تباعاً إلى الأسطول.

ولفت مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية, إلى أنه تم خلال العام الماضي التشغيل إلى أربع وجهات دولية جديدة هي : المالديف , وميونخ , والجزائر , وأنقرة , والتشغيل إلى كل من ملطان , وبورتسودان هذا العام, وستواصل “السعودية تنفيذ خططها المتعلقة بالتوسع في التشغيل الدولي وفق خطط تسويقية تتم بعناية .