صحة بيشة تنظم دورة تطوير مهارات القيادة بإستخدام نظرية الكايزن

متابعات_فجر

نظمت الصحة العامة بصحة بيشة دورة في تطوير مهارات القيادة بإستخدام نظرية (الكايزن ) واستمرت علي مدي يومين استهدفت الد ورة مدراء المراكز الصحية ومشرفي القطاعات الصحية ،وناقشت عدد من الموضوعات من اهمها مفهوم القيادة واهميتها والعناصر التي تعتمد عليها واجبات القيادة في كايزن والمنهجية في اعداد وصناعة القادة ،كما طرح موضوع التنبؤ واتخاذ القرار .

وقد اوضح الأستاذ ماجد عزيز الغامدي المساعد للصحة العامة بصحة بيشة ان هذة الدورة تأتي في اطار برامج التدريب لهذا العام 1438هـ والتي نهدف من تنفيذها اكتساب المهارات التطبيقية اللازمة للقيادة والاشراف الاداري الفعال . كما اننا نرغب في تدريب المدراء لجعلهم متمكين في تشخيص وتحليل المشكلات وكيفية ايجاد الحلول في المواقف الادارية .

الجدير بالذكر أن هذه الدورة معتمدة من هيئة التخصصات السعودية ب ( 10 ) ساعات تدريب .