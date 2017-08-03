الصين : عقوبات مجلس الأمن على كوريا الشمالية ضرورية

متابعات_فجر

عد وزير الخارجية الصيني وانغ يي العقوبات الجديدة التي أعلنها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية ردا مناسبا على سلسلة التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونج يانج في الآونة الأخيرة ، مؤكدا في ذات الوقت أن المحادثات ضرورية لحل قضية دخلت الآن منعطفا حاسما.

وقال في تصريح صحفي على هامش اجتماع أمني إقليمي في مانيلا ” إن دعوة قرار الأمم المتحدة للعودة إلى المحادثات شددت على أن الوسائل الدبلوماسية والسلمية ضرورية لتفادي التوترات ” ، مشيرا إلى أنه بعد تنفيذ القرارات تدخل قضية شبه الجزيرة الكورية منعطفا حاسما .

ودعا كل الأطراف إلى اتخاذ موقف يتسم بالمسؤولية لدى إصدار أحكام واتخاذ أعمال وتفادي حدوث مزيد من التصعيد في الموقف .

وأعرب وانغ عن أمله بأن تفكر كل الأطراف المعنية بجدية في اقتراح بلاده الذي يقضي بأن توقف كوريا الشمالية تجاربها النووية والصاروخية وتوقف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية المشتركة ” .