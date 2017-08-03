الإعصار “نورو” يقترب من الجزر الرئيسية في اليابان

متابعات_فجر

هطلت أمطار غزيرة وهبت رياح قوية على الجزء الجنوبي من اليابان مع اقتراب إعصار “نورو” من الجزر الرئيسية البلاد.

وحذرت وكالة الارصاد الجوية اليابانية اليوم من الانهيارات الطينية والفيضانات وموجات المد العالية وفيضانات الانهار في كيوشو والجزر الجنوبية الأخرى، بينما ألغت السلطات اليابانية حوالي 200 رحلة جوية في المنطقة، مع اقتراب الإعصار من جزيرة كيوشو وجزيرة شيكوكو الجنوبية الغربية.

وذكرت الوكالة أن مركز العاصفة حتى الساعة العاشرة صباح اليوم بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش) كان قريبًا من جزيرة تانيجاشيما، ويتحرك ببطء، محملا برياح تبلغ سرعتها 126 كيلومترا في الساعة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.آتش.كيه) أن الإعصار تسبب أمس في مقتل شخصين وفقدان تسعة آخرين في جزر اليابان الجنوبية، إضافة إلى إجلاء ألفى شخص من منازلهم في الجزء الجنوبي من كيوشو وجزر جنوبية أخرى.