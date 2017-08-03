مدني دومة الجندل يخمد حريق في ٤ مواقع لمزارع الحبوب وحي الرحيبيين

فواز الرويلي – الجوف :

أفاد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي عن حدوث حريق في أربعة مواقع بمحافظة دومة الجندل دون حدوث أي إصابات أو حالات وفاة و لله الحمد .

و ذكر الرويلي في تصريحه إن الدفاع المدني قد استقبل البلاغ، أمس السبت، عن وجود حادث حريق بأربعة مواقع لمزارع الحبوب وحي الرحيبيين ، و على الفور تحركت فرق الدفاع المدني اللازمة ، و عند وصولها تبين أن الحريق يتبع لمزارع الحبوب وحي الرحيبيين ؛ و قد تمت السيطرة على الحريق و لله الحمد و منع إمتداده وإخماده ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات لله الحمد.

وقد شارك في الحادث إلى جانب فرق الدفاع المدني فرق من البلدية و فرع وزارة المياة بالمحافظة و فرق من الدوريات الأمنية والمرور.

و حذر الدفاع المدني في سياق متصل المواطنين من اهمال المخلفات الزراعية و بقايا الحشائش و الأشجار ، كما يأمل من الأخوة المزارعين الاهتمام والعناية بمزارعهم والتعامل معها بالطرق الزراعية الصحيحة وإزالة بقايا المخلفات الزراعية وعدم تكدسها داخل المزرعة مع تمنياته بالسلامة للجميع.