6أطعمة قد تشكل خطورة أثناء الحمل

متابعات – فجر :

التغيرات الهرمونية في الجسم أثناء الحمل يسبب شهوة في تناول الطعام، ومع ذلك قبل تناول أي شيء عليك التفكير في سلامة الطفل الذي لم يولد بعد، ويمكنك دائما استشارة طبيبك بشأن اتباع نظام غذائي صحي أثناء الحمل وما هي الأطعمة التي يجب تجنبها ومما هي الاطعمة المسموح بها في فترة الحمل . في هذه المقالة سوف نتعرف معا على بعض الأطعمة التي تشكل خطورة على المرأة الحامل .أطعمة تشكل خطورة على المرأة الحامل :1. البيض الني او المطبوخة جزئيا :إذا كان لديك هذه العادة من تناول البيض النيئ او الغير ناضج بشكل كافي في الصباح لإعطائك دفعة من البروتين، فعليك التخلي عن هذه العادة أثناء الحمل .البيض مصدر جيد للبروتين والفيتامينات والمعادن، لذلك إذا كنت ترغبين في تناول البيض أثناء الحمل عليك طهيه جيدا .بالإضافة إلى ذلك عليك تجنب الأطعمة المصنوعة من البيض النيئ أو المطبوخ جزئيا، مثل المايونيز .2. القهوة :تقليل كمية القهوة التي تشرب أثناء الحمل، وذلك لأن النسبة العالية من الكافيين تعمل بمثابة منبه يمكن أن يؤثر على معدل ضربات القلب لك ولطفلك .أيضا عليك تجنب مصادر أخرى من الكافيين مثل الشاي الاحمر، والشاي الأخضر، ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والشوكولاتة السوداء وغيرها .3. الأسماك التي تحتوي على الزئبق :قد يكون السمك مصدر صحي من الأحماض الدهنية أميغا 3، ولكن يجب تجنب تلك الانواع التي تحتوي على مستويات عالية من الزئبق أثناء فترة الحمل، وارتفاع الزئبق يمكن أن يتداخل مع التطور الطبيعي لدماغ الطفل والجهاز العصبي .إذا كنت تتناولين مثل هذه الأسماك، فعليك استبدالها بانواع سمك السلمون البري، والبلطي، وسمك السلور أو الروبيان، ويمكنك أيضا تناول السمك الأبيض وطهي المحار، والتونة أيضا يمكن تناولها ولكن يجب الا تزيد عن 4 علب متوسطة الحجم في الأسبوع أو 2 شرائح لحم التونة الطازجة .4. اللحوم المصنعة او اللحوم الغير مطهيه جيدا :عليك تجنب تناول اللحم أو منتجات الدواجن الغير مطهيه جيدا، وخصوصا اذا كنت حاملا، حيث ان اللحوم النيئة أو الغير مطهيه جيدا تجعلك عرضة للإصابة بخطر داء المقوسات، وهو مرض يسببه طفيل يمكن أن يضر الطفل الذي لم يولد بعد .يمكن تناول اللحم المطبوخ جيدا، وذلك لأنه يحتوي على البروتين وهو من المغذيات الأساسية لنمو طفلك، ومن الأفضل طهي اللحوم بنفسك في المنزل أثناء فترة الحمل، للتأكد من طهيها بشكل جيد، وعند تناول الطعام خارج المنزل عليك تجنب طلب اطباق اللحوم .5. البابايا :6. الجبن الطري :خلال فترة الحمل عليك تجنب الأجبان الطرية مثل فيتا، وبري، وكاممبير، وروكفور، والجبن الإيطالي والجبن المكسيكي .ومع ذلك الجبن الطري غير آمن إذا تم تصنيعه من الحليب المبستر، وعليك دائما التحقق من شراء الجبن الطري المصنوع من الحليب الغير مبستر حتى يكون أكثر أمانا، واختيار انواع اخرى من الجبن مثل الشيدر وجبن موزاريلا أو السويسري .