“الداخلية الجزائرية” : إخماد أكثر من 1500 حريق في مناطق الغابات

متابعات – فجر :

أكد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي أن أكثر من 1500 حريق تم إخمادها في مختلف مناطق الغابات الجزائرية التي اشتعلت بها النيران منذ بداية شهر يوينو الماضي، مشيرًا إلى أنه لم يبق غير 20 حريق سيتم السيطرة عليها في ظرف وجيز.

كما أشار الوزير الجزائري في تصريحات خلال زيارات ميدانية لمواقع الحرائق إلى تواصل التحريات من مصالح الأمن لمعرفة أسباب الحرائق.

ووفق أرقام الدفاع المدني الجزائري فإن الحرائق أتت على 4400 هكتار من الغابات فيما أتت الحرائق على حوالي 10 آلاف هكتار من الأدغال والمساحات الزراعية وغيرها.