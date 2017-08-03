القطيف.. مقتل إرهابي والقبض على اثنين آخرين في عملية أمنية ب”سيهات”

متابعات – فجر :

كشفت بعض المصادر؛ أن الجهات الأمنية قامت بعملية أمنية نوعية في بلدة سيهات التابعة لمحافظة القطيف، قُتل فيها أحد المطلوبين الأمنيين، فيما ألقي القبض على مطلوب آخر.وأعلنت أن العملية تم فيها محاصرة عدد من المطلوبين أمنيًا، بعد تبادل لإطلاق النار، وتم القضاء فيها على أحد الإرهابيين، والقبض على آخر، وإصابة ثالث، دون وقوع إصابات بين أفراد الشرطة.بالإضافة إلى أن العملية جاءت بعد بلاغ وتعاون من أهالي بلدة سيهات، ووقعت في حي الكوثر، واستهدفت 3 من المطلوبين أمنيا ممن يقدمون الدعم اللوجستي، وربما المعلومات للإرهابيين في حي “المسورة”.